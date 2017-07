Betroffen sind alle Quartiere der Thutstadt. Das Ausmass der Zerstörung hat Ruch, der in seinen 45 Jahren bei der Feuerwehr schon einiges erlebt hat, überrascht. "So etwas habe ich in den 45 Jahren noch nicht erlebt", sagt er. Seine ersten Befürchtungen seien noch übertroffen worden. "In den Quartieren sieht es wirklich schlimm aus." Es gebe Gemeindegebiete, die man nicht befahren kann.