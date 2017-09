Eine Untersuchungshaft muss die Staatsanwaltschaft beim Zwangsmassnahmengericht beantragen. Diese hat zwei Wochen Untersuchungshaft angeordnet. "Wir werden aber mit Sicherheit eine Haftverlängerung beantragen", sagt Strebel.

Der Ehemann der Verdächtigen habe sich beim Brand schwer an den Händen verletzt und liege in einer Spezialklinik in Zürich, berichtet Tele M1. Die Kinder sind bei Verwandten untergekommen.

Monika Zaugg ist sehr überrascht, dass ihre Nachbarin den Brand selbst gelegt haben soll. "Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das gemacht hat", sagt sie.

Zwei weitere Brände im Quartier

Laut Tele M1 ist es im Quartier in den letzten Jahren zweimal zu einer Brandstiftung gekommen. Eine unbekannte Person zündete jeweils einen Holzstapel an. Wer das war, hat die Polizei nicht ermitteln können. Das sorgt für Verunsicherung. Nachbarin Irene Wiedemann sagt deshalb: "Es wäre eine wahnsinnige Erleichterung, wenn man wüsste, was passiert ist."

Ob die Ermittlungen einen Zusammenhang zwischen den drei Bränden bestätigen, dazu äussert sich die Staatsanwaltschaft noch nicht. (pz)