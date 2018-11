Das Aargauer Kunsthaus ist noch eine Grossbaustelle: Im Unter- wie im Obergeschoss wird gehämmert, gemalt und gehängt – werden Beamer und Verdunklungsvorhänge montiert, überall liegen Zettel mit Namen und Skizzen, wie die Werke anzuordnen sind. Hier entsteht die Ausstellung «Auswahl 18» – das alljährliche, grosse Heimspiel der Aargauer Künstlerinnen und Künstler.

Mittendrin, im oberen Stock, ist ein Raum für die diesjährige Gastkünstlerin reserviert: Simone Holliger. Überrascht bleibt man am Eingang stehen. Riesige rote, grüne, weisse Skulpturen füllen den Raum: schief, bewegt, weder Figur noch abstrakte Schönheit. Simone Holliger kniet am Boden über einem weissen Gebilde, trägt mit einer Pistole Heissleim auf eine Kante auf, presst ein Stück Papier an die Klebstelle. «Entschuldigung, ich muss das erst anpressen, sonst hält es nicht», entschuldigt sie sich. Und nein, es gehe nicht darum, ihre Skulpturen zu flicken oder so, sondern sie zu bauen. Hier und jetzt in der Ausstellung. «Mein Atelier in Genf ist zu klein, um solch grosse Werke herzustellen – und sie wären auch viel zu fragil für einen Transport», erklärt sie. Tatsächlich baut sie ihre Skulpturen aus Papier, genauer aus Kulissenkarton. Das Material kauft sie in Rollen von 2 mal 20 Metern.

Monumentales aus Papier

Das klingt ziemlich verrückt – für Aussenstehende. Nicht aber für Simone Holliger, 32, aufgewachsen in Lenzburg. Sie hat an der Akademie in Genf erst gemalt, dann vor allem gezeichnet. «Daraus haben sich die Papierskulpturen organisch ergeben», erklärt sie. Aus Zeichnungen, denen sie zusätzliche Flächen angeleimt hat, um sie ins Räumliche zu erweitern. So gross und dreidimensional habe sie aber erst für die «Auswahl 17» gearbeitet. Das aber gleich so gut, dass die Jury sie als Gast für 2018 einlud.