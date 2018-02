«Hätte damit rechnen müssen»

Das sah die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg anders. Sie warf dem Bauern fahrlässige schwere Körperverletzung vor und beantragte eine bedingte Geldstrafe von 9900 Franken sowie eine Busse von 2400 Franken.

Als ortskundiger Landwirt – Franz ist in Zeiningen aufgewachsen und hat zeit-lebens im Dorf gewohnt – hätte er aufgrund der Verhältnisse am Unfalltag «mit Personen (insbesondere mit Kindern), die schlitteln, rechnen müssen», heisst es in der Anklageschrift.

Anhand von Schneespuren auf dem Bachtalenweg sei erkennbar gewesen, dass der von links einmündende Pfad als Schlittelweg benutzt werde.

Zudem habe sich der Unfall an einem Samstagnachmittag direkt angrenzend an ein Wohnquartier ereignet – für die zuständige Staatsanwältin, die bei der Gerichtsverhandlung nicht anwesend war, sind das weitere Hinweise, dass mit Schlittlern zu rechnen sei. Franz habe beim Holztransport unvorsichtig gehandelt, sei zu wenig aufmerksam gewesen und habe so seine Pflichten als Autolenker verletzt.