Die Schwarzmeergrundel, 15 Zentimeter lang, braun-schwarze Schuppen, droht über den Basler Hafen den Rhein hinauf in aargauische Gewässer einzuwandern. Das ist problematisch, weil Grundeln den Laich heimischer Fische fressen. Das Kraftwerk in Rheinfelden hat die Grundel bereits überwunden. Sie verbreitet sich rasant, obwohl sie in der Schweiz gar nicht heimisch ist. Wahrscheinlich haben Schiffe den Fisch eingeschleppt. Die Spezialisten hoffen nun, die Grundel am Kraftwerk Säckingen auf Höhe von Stein im Kanton Aargau zu stoppen.

Grundeln hätten Mühe mit Fischtreppen, weil sie schlechte Schwimmer seien, sagte Christian Tesini, der kantonale Fischereisachbearbeiter, letzte Woche gegenüber der AZ. Man überlege nun, ob sie mit Sperren von den heimischen Fischen separiert oder auf der Fischtreppe via Video erkannt und abgefischt werden können.

Vorgaben zu Grundeln fehlen

Nur rund 40 Kilometer von Stein entfernt an der Aare liegt das Kraftwerk Beznau. Die Axpo möchte dort die bestehende Fischaufstiegshilfe erneuern. Der Auftrag wurde im Amtsblatt ausgeschrieben. Die jetzige Fischtreppe weise «erhebliche Defizite» auf und sei «ungenügend funktionsfähig», heisst es in der Ausschreibung. Die Fischtreppe soll deshalb den «neusten Erkenntnissen und Richtlinien» angepasst werden.