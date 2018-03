In den vergangenen Wochen ist es in der Region Zofingen immer wieder zu Autoaufbrüchen gekommen: Zwischen dem 26. Januar und dem 13. März sind der Polizei mehr als zwanzig Delikte gemeldet worden. In den meisten Fällen habe die Täterschaft eine Scheibe eingeschlagen, um im Innern der parkierten Autos nach Deliktsgut zu suchen, schreibt die Kapo Aargau in einer Mitteilung vom Montag.

Nach intensiven Ermittlungen und Fahndungsmassnahmen konnte die Polizei Mitte März einen 25-jährigen Schweizer festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hat eine Strafuntersuchung wegen mehrfachen Diebstahls eröffnet. Zudem hat sie U-Haft für den mutmasslichen Täter beantragt, was das Zwangsmassnahmengericht bewilligte. Bei einer Hausdurchsuchung stiessen die Polizisten auf mutmassliches Deliktsgut und Tatwerkzeug.

Der Mann habe bei den ersten Befragungen mehrere Fahrzeugaufbrüche gestanden, heisst es weiter in der Mitteilung. Als Motiv für die Delikte dürfte die Geldbeschaffung im Zusammenhang mit der Finanzierung des Drogenkonsums im Vordergrund stehen. Für wie viele Straftaten sich der 25-Jährige zu verantworten hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

