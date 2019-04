Die Poststelle an der Hauptstrasse in Murgenthal ist am Donnerstagmorgen um 8.30 Uhr von einem vermummten Unbekannten überfallen worden. Der Mann bedrohte die Angestellte sowie eine anwesende Kundin mit einer Pistole und forderte Geld.

In der Folge erbeutete er einige tausend Franken Bargeld. Augenzeugen sahen, wie er anschliessend in einem schwarzen Kleinwagen in Richtung Rothrist flüchtete.

Die Kantonspolizei Aargau löste sofort eine Grossfahndung aus. Der Räuber konnte bislang nicht gefasst werden. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.