Das war ein Appell an den Nationalrat. Dieser wird in einer Woche entscheiden, ob Privathaushalte und Gewerbebetriebe künftig nur noch Strom aus inländischen, erneuerbaren Energien – primär Wasserkraft – beziehen dürfen. Und das zu kostendeckenden Preisen. Mit diesem Vorschlag will die Energiekommission des Nationalrates die Wasserkraft retten. Die Kantone unterstützen diese Notmassnahme. Leuthard hielt jedoch fest, dass die bestehenden Wasserkraftwerke in den nächsten fünf Jahren mit 120 Millionen Franken subventioniert werden. «Damit haben die Betreiber Zeit, ihre Hausaufgaben zu machen.» Derzeit sieht es so aus, als ob Leuthard die Massnahme im Nationalrat abwenden kann. SVP, FDP, BDP und wohl auch Teile der CVP werden sich dafür aussprechen, dass die Stützungsmassnahmen für die Wasserkraft zu einem späteren Zeitpunkt behandelt werden. In der Energiepolitik gibt es nämlich einige Baustellen – die zusammenhängen:

1. Das Marktdesign

Der Bundesrat hatte eine Idee für die zweite Etappe der Energiestrategie: Ab 2021 hätte das Fördersystem für erneuerbare Energien durch das Klima- und Energielenkungssystem (Kels) abgelöst werden sollen. Im Parlament ist dieser Vorschlag chancenlos – deswegen werden alternative Modelle diskutiert, welche die Versorgungssicherheit garantieren sollen: Etwa ein Quotensystem, das die Betreiber verpflichtet, einen gewissen Anteil ihres Stroms aus erneuerbaren Energien zu liefern und diesen Prozentsatz stetig zu steigern. Oder ein Auktionsmodell, in welchem der Bund einen definierten Anteil von Elektrizität aus erneuerbaren Energien ausschreiben würde und die Betreiber dafür bieten könnten. Bundespräsidentin Leuthard wollte sich gestern nicht festlegen, ob sie ein System bevorzugt.

Anders die Energiepolitiker: Nationalrat Peter Schilliger (FDP/LU) plädiert für ein Kapazitätsmodell. Der Bund würde die Kraftwerk-Betreiber dafür entschädigen, dass sie gewisse Stromkapazitäten zurückhalten würden. Sprich: Dass sie etwa eine Mindestmenge Wasser im Speichersee belassen oder Strom aus einem Gaskombikraftwerk zuschalten könnten. Die Ausschreibung soll per Auktion erfolgen – wer das beste Angebot macht, kriegt den Zuschlag. «Der Markt soll entscheiden», sagt Schilliger. Eine urliberale Lösung wäre das freilich nicht. Denn um die – vom Stimmvolk gewünschte – Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren, müsste der Staat Parameter festlegen. «Etwa, dass die Betreiber die Versorgung nicht über Kohle- oder Atomstrom, auch keinen schweizerischen, abdecken würden», sagt Stefan Müller-Altermatt (CVP, SO). Auch BDP-Nationalrat Gasche will das Kapazitätsmodell vertieft prüfen. Es schaffe Anreize für Investitionen, sei wettbewerbsorientiert und international akzeptiert.