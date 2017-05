Die Oberrichter bestätigten am Montagnachmittag das Strafmass des Bezirksgerichts und verurteilten den Marokkaner zu 18 Jahren Freiheitsstrafe. Allerdings teilten sie die Einschätzung der Staatsanwaltschaft insofern, als es sich neben Mord auch um Raub, nicht nur um Diebstahl handelte. Der Beschuldigte hatte aus dem Haus des Opfers Bankkarten und ein Bankschliessfachschlüssel gestohlen.

Vor Obergericht wurde deutlich, mit welcher Brutalität der Beschuldigte vorgegangen war. Staatsanwalt Simon Burger sprach von einem „Blutbad“. Ein Gutachten kam zum Schluss, dass der Täter in drei Zimmern auf das Opfer eingeschlagen hat. Er habe dem 63-Jährigen gezielt Schmerzen zufügen wollen, sagte Burger. Sein Ziel sei es gewesen, an Wertsachen zu kommen. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen, unter anderem einen mehrfachen Schädelbruch, und verstarb am Tatort.

Widersprüchliche Aussagen

Der Beschuldigte selbst blieb bei seiner Aussage, wonach er in Notwehr gehandelt habe. Auch dann, als ihn die Richter darauf aufmerksam machten, dass das Opfer gefesselt war und keine Verteidigungsspuren aufwies. Nicht der einzige Widerspruch zu den Gutachten, in den sich der Beschuldigte verstrickte. So blieb er vor Obergericht etwa auch bei der Aussage das Holzscheit, mit dem er zuschlug, habe ihm oberen Stock gelegen – obwohl das Holz unten aufbewahrt worden war.

Weil er sich zur Wehr gesetzt habe, als ihn der 63-Jährige gegen seinen Willen zu Sex habe drängen wollen, sei es zu einer Schlägerei gekommen. Die schweren Verletzungen des Opfers hätten ihn überrascht. „Ich hätte mir nie gedacht, dass er daran sterben würde“, liess er die Dolmetscherin übersetzen. Zum Schluss des Prozesses sagte der Beschuldigte: Er bereue den Tag, an dem er in die Schweiz gekommen sei und bedauere das Opfer sowie dessen Familie.

Zur Tat kam es in der Nacht vom 14. auf den 15. April 2012 im Wohnhaus des Opfers. Der Weinhändler hatte den Beschuldigten vor der Asylunterkunft in Brittnau angesprochen und war mit ihm nach Hause gegangen. Vor Bezirksgericht wurde bekannt, dass er bei der Asylunterkunft immer wieder Sexpartner fand, die er für ihre Dienste bezahlte.

Schwerste Verletzungen

Gemäss Anklageschrift tranken die beiden erst mal in der Küche ein Bier, dann gingen sie ins Schlafzimmer. Als der Schweizer begann, sich auszuziehen, griff der jüngere Mann ihn an. Der Marokkaner versetzte seinem Opfer heftige Schläge und fesselte es mit einem zerrissenen Leintuch. Dann holte er in der Küche ein Holzscheit.

Damit schlug er brutal auf den Gefesselten ein. Dieser erlitt zahlreiche schwerste Verletzungen. Unter anderem riss eine Kniescheibe unter den Schlägen ab, der Schädel wurde mehrfach gebrochen, zwei Zähne herausgeschlagen und ein Schulterblatt gebrochen. Schliesslich würgte der Beschuldigte den 63-Jährigen, bis der Kehlkopf brach, wie es in der Anklageschrift heisst.

Wenige Tage nach der Bluttat wurde der Marokkaner in der Asylunterkunft in Muri AG verhaftet. Er befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug. Der Mann war Anfang Februar 2012 via Chiasso TI in die Schweiz eingereist und hatte Asyl beantragt. Zuvor hatte er zehn Jahre lang in Italien gelebt, wo er mehrfach straffällig geworden war.