Zwei weitere Unfälle mit Verletzten am Samstagabend zeigen, wie aktuell das Thema Sicherheit am Fussgängerstreifen ist. Innerhalb von zwei Stunden wurden in Neuenhof ein 15-jähriges Mädchen von einem 40-jährigen Mann und in Murgenthal eine Frau von einem 79-jährigen Mann angefahren – beide wurden ins Spital gebracht. (fh)