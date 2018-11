Kurz nach 15 Uhr wurden in Hunzenschwil drei Kosovaren vorläufig festgenommen, die sich illegal in der Schweiz aufhalten. Wenig später inhaftierte die Polizei in Aarburg einen Kosovaren und zwei Albaner, die viel Bargeld mit sich führten. Als Spezialisten der Grenzwacht das Auto genauer kontrollierten, fanden sie im Armaturenbrett ein verbautes Versteck, in dem über 10 Gramm Heroin lagen.

Kurz nach 23 Uhr erhielt die Kapo die Meldung, wonach in Aarau in eine Firma eingebrochen wurde. In der Nähe des Tatorts hielt die ausgerückte Patrouille zwei Jugendliche, einen Schweizer und einen Italiener, an, die Pfefferspray, Werkzeuge, Handschuhe und eine grössere Menge Münzen auf sich trugen. Abklärungen ergaben laut Kapo-Mitteilung, dass die beiden vor dem Einbruchsversuch in Aarau bereits in Schönenwerd einen Einbruchdiebstahl verübt hatten. Beide Personen wurden inhaftiert.

In Rupperswil wurde ein Kosovare verhaftet, der zur Verhaftung ausgeschrieben war. In Aarau griff die Transportpolizei einen Jugendlichen im Zug auf, der aus einem Heim entwichen war. Er wurde zurückgebracht. Ausserdem erwischte die Polizei vier Autofahrer, die Drogen konsumiert hatten und zwei, die angetrunken waren.

