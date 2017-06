Die Post hat am Freitagmorgen ihre Zukunftspläne für den Kanton Aargau bekanntgegeben. Für 45 Filialen gibt die Post eine Garantie bis mindestens zum Jahr 2020 ab. Gleichzeitig sollen rund 30 neue Zugangsmöglichkeiten geschaffen werden. Den Prozess zur Zukunft der 32 nicht garantierten Postellen will die Post nach eigenen Angaben "in einer sorgfältigen Einzelfallprüfung angehen oder weiterverfolgen".