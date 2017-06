Der Fisch, der im Rhein einst weit verbreitet war, gilt seit den 1950er-Jahren hierzulande als ausgestorben. Der Weg zur Wiederansiedlung ist noch weit – und wird zurzeit von drei französischen Kraftwerken versperrt. Fischaufstiegsanlagen würden das Problem entschärfen, so wie sie das schon an vielen heiklen Passagen tun. Sie kosten allerdings Millionen, was die Verhandlungen mit den Betreibern in die Länge zieht.

Hürden wie Kraftwerke haben dazu beigetragen, dass die Lachse nicht mehr in ihr Heimatgewässer zurückkehren können, um zu laichen. Dazu schwimmen sie Tausende Kilometer durch den Rhein bis ins Meer und weiter nach Grönland – und wieder zurück. Fast alle Fische, die ihr Ziel erreichen, sterben kurz darauf vor Erschöpfung.