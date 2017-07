Genau: Cédric Wermuth bereinigte zwar seine Twitter-Historie, legte aber gleich danach wieder los. In den letzten zwei Tagen haute er 22 Nachrichten in die Tasten. Aufhören, über Kanäle wie Twitter und Facebook in die Öffentlichkeit zu treten? Das dann doch nicht.

Was bringt's?

Gerade Journalisten stützen sich gerne auf Tweets, wenn sie Politikerinnen und Politiker zu einer Sache zitieren wollen – und dessen sind sich auch die Politiker bewusst. Häufig nutzen Twitterer wie Wermut den Kanal, um Meinungen öffentlichkeitswirksam zu inszenieren – ganz zur Freude der Medienleute. Aber auch zur Freude der Politiker-Kollegen: Diese nehmen die Aussagen gerne zum Anlass, um etwa mit einem Konter eine Diskussion zu entfachen, die – wie das nun mal in der Natur von Twitter liegt – öffentlich mitverfolgt werden kann.

Wer seine Tweets löscht, entgeht der Gefahr, auf vergangene Aussagen behaftet zu werden – weder von Journalisten noch von politischen Konkurrenten. Wenn auch Cédric Wermuth kein unüberlegter Twitterer zu sein scheint und selten zu Überreaktionen neigt, so zeigt etwa der Fall von Wermuths Nationalrat-Kollege Jean-Luc Addor, was Äusserungen auf Twitter für Auswirkungen auf die politische Karriere haben können: Der Walliser SVP-Nationalrat musste sich nach einem Tweet zu einem Tötungsdelikt in einer Moschee wegen Rassendiskriminierung vor Gericht verantworten.

Dennoch: Dass Wermuths Twitter-Neustart Irritationen auslöst, überrascht nicht. Die Lösch-Aktion erweckt den Eindruck, «Jugendsünden» streichen zu wollen. Doch gerade Politikerinnen und Politiker erarbeiten sich ihre Glaubwürdigkeit dadurch, auch Jahre später noch an vergangenen Aussagen gemessen werden zu können.

Übrigens: Gegenwärtig führt der Berner SP-Nationalrat Matthias Aebischer die Liste der einflussreichsten Parlamentarier-Twitterer an – mit rund 30'000 Followern weniger als Wermuth. (mbr)