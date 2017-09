Der Schaden an der Scheune und an den übrigen Liegenschaften auf dem herrschaftlichen Anwesen am Hirzenberg beträgt gemäss Polizeiangaben mehrere 100'000 Franken. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, um die Brandursache zu klären.

Der Brand führte zu einem Grossaufgebot von Feuerwehren aus der Region. Auch Angehörige des Regionalen Führungsorgans und des Kantonalen Katastrophen-Einsatzelements rückten an. Sie waren wegen einer Übung in der Nähe von Zofingen gewesen.