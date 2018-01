Wer den Überblick behalten will, muss höllisch aufpassen. Die Schützin mit dem Töff, die Erika dermassen beeindruckt, dass sie sich auch einen kleinen Töff postet, tauchte nun Dienstagabend plötzlich als rechte Hand von Guru Mankovsky auf, in dessen Fängen sich nicht nur Luc nach und nach verheddert, sondern, neben dem unglücklichen, mit Drogen ruhig gestellten Flückiger, sucht auch Niklas Berghoff beim Therapeuten Mankovsky Zuflucht: Berghoff ist, das merken aufmerksame Zuschauer rasch einmal, der Vater der mysteriösen Lilly, die sich Knall auf Fall unsterblich in Co-Bestatter Fabio verliebt hat, aber bald sterben wird.

Eine Karikatur des Ur-Kapitalisten

Es wird noch komplizierter. Denn in der dritten Folge der sechsten Staffel kam auch noch der Fall Tobler dazu. Toblers sind reiche Fabrikanten, wohnen in einer schönen Villa und man erkennt sofort: Geld macht nicht glücklich. Sondern eher unglücklich und böse. Dabei wirkt der alte Tobler wie eine Karikatur des Ur-Kapitalisten, sein Herzanfall ist ziemlich lustig. Als Fabrikantengattin schafft es Heidi Maria Glössner, innerhalb von zwei Sekunden äusserst unsympathisch zu wirken – eine reife Leistung. Leider dauert es nicht viel länger bis der Zuschauer weiss, wer die begabte junge Geigenspielerin Miranda über den Haufen gefahren hat; dass der missratene Tobler-Sohn dann nicht nur als Täter, sondern gleich auch noch als Vater des Opfers entlarvt wird, nimmt der Geschichte den letzten Rest von Ernsthaftigkeit. Wer die Serie geniessen will, sollte sich deshalb keine Gedanken über die gezeigten Geschichten machen und schon gar nicht erst versuchen, den Überblick behalten zu wollen.

Wir sollten vielmehr darauf vertrauen, dass das Drehbuch Luc und Anna-Maria die Fälle lösen lässt. Auch der Tod von Sandra Flückiger, die wir eigentlich schon längst vergessen haben, wird geklärt und dem Wüstling Mankovsky das Handwerk gelegt.

