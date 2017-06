Mit 16 Wanderungen werden es dieses Jahr neun Wanderungen weniger sein als 2016. Um an den grossen Erfolg von über 3000 Wanderinnen und Wanderern im letzten Jahr anzuknüpfen, veranstalten wir weniger, dafür ereignisreichere Wanderungen. Jeweils am Mittwoch gibt es eine Familienwanderung, am Freitag findet jeweils eine Abendwanderung statt. Hinzu kommen fünf Königsetappen, drei davon am Sonntag, um neu auch Berufstätigen die Möglichkeit zum Mitwandern zu bieten (alle Daten finden Sie unten in der Box).