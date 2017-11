1956 beginnt der Aufbau des ersten Schweizer Atomreaktors in der Nähe von Würenlingen. Paul Scherrer, bekannter Schweizer Nuklearforscher an der ETH Zürich, legt den Grundstein. "Das ist die erste Stufe der auch in unserem Lande dringend gewordenen Gewinnung von Atomenergie", frohlockt der Nachrichtensprecher. Der Reaktor ist nicht zu verwechseln mit dem ersten Schweizer AKW, Beznau, das 1969 seinen Betrieb aufnimmt. Er heisst Saphir und dient bloss der Forschung. Die US-Amerikaner hatten ihn ein Jahr zuvor an die "Atoms for Peace"-Konferenz in Genf mitgebracht. Scherrer ist wesentlich daran beteiligt, dass die Schweiz den sogenannten Swimming-Pool-Reaktor den Amerikanern abkaufen kann. Die Schweiz hinkt der technischen Entwicklung damals hinterher: An der Konferenz merkt die Delegation, dass ihre Reaktorpläne bereits überholt sind, wie es in einem Blogeintrag der ETH heisst. Saphir wird 1993 abgeschaltet.