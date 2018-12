Unter Aargauern ist der Streckenabschnitt der Bünztalstrasse zwischen Wohlen und Lenzburg als «Todesstrasse» bekannt. Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen. So auch am Dienstag, als eine 23-Jährige frontal in einen Lastwagen krachte. Warum sie auf die Gegenfahrbahn gelangte ist noch ungeklärt.

Ein Sprecher der Kantonspolizei erklärt auf Anfrage, dass die Bünztalstrasse nicht gefährlicher ist als andere Kantonsstrassen, es komme dort auch nicht zu mehr Unfällen. Zwar ist die Unfallursache ungeklärt, die Strassenführung selbst sei aber kaum der Grund für das fatale Geschehen. Man müsse von "menschlichem Versagen" ausgehen.