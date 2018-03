Die Meldung erreichte die Polizei um 7.30 Uhr: In einem Mehrfamilienhauses am Gyslifluhweg in Hunzenschwil war Feuer ausgebrochen. Laut Kantonspolizeisprecher Bernhard Graser brach der Brand in der Wohnung einer vierköpfigen Familie im obersten Stock aus.

Die Feuerwehr konnte zehn Bewohner in Sicherheit bringen, darunter die Mutter und die zwei Kinder aus der brennenden Wohnung. Der Vater blieb jedoch vorerst vermisst. Die Rettungskräfte lokalisierten ihn schliesslich im Gebäude und brachten ihn ins Freie. Mit schwersten Verbrennungen flog ihn ein Helikopter ins Spital. Über seinen Zustand ist weiter nichts bekannt.

Auch die Brandursache ist noch unklar. Gewiss ist, dass drei Wohnungen im obersten Stock stark beschädigt wurden. (mwa)

