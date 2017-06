Hunzenschwil feiert seit Freitag sein Jugendfest. Am Samstag kam es jedoch zu einem unschönen Zwischenfall, bei dem glücklicherweise niemand zu grösserem Schaden kam.

Ein Autofahrer fuhr kurz nach 10 Uhr auf der Rupperswilerstrasse in Richtung Hauptstrasse. wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Auf Höhe des Stationswegs waren Mitglieder der Feuerwehr postiert. Sie regelten den Verkehr und schickten wegen des am Vormittag stattfindenden Umzugs Autos wieder zurück.

Auch dieser Fahrzeuglenker wurde zum Wenden aufgefordert. Beim Manöver passierte dann das Unglück. Als der Autofahrer anfahren wollte, gabelte er den Feuermann auf. Dieser landete schlussendlich auf der Motorhaube des Wagens.

Beim Unfall wurde der Mann nicht verletzt, am Auto entstand dafür Sachschaden.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Vor allem stehen sich zwei unterschiedliche Aussagen der Beteiligten gegenüber. Deshalb sucht die Polizei Zeugen.