Der Brand allerdings war massiv. Der Forst-Werkhof brannte vollständig aus. Es bildete sich zwischenzeitlich eine grosse Rauchsäule am Himmel. Um 8.50 Uhr war immer noch starker Rauch über dem Werkhof zu sehen. Um 10 Uhr lag weiterhin bissiger Rauch in der Luft. Die Feuerwehr brachte mehrere Geräte und Fahrzeuge aus dem Gebäude, die in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ein Anhänger beispielsweise ist völlig verkohlt.

Weitere Gebäude sind nicht betroffen. Die Arbeit der benachbarten SWL Energie AG jedoch wr zeitweise eingeschränkt, da keine Firmen-Fahrzeuge das Werkhofareal passieren können. Laut SWL gab es Verspätungen bei Terminen mit Kunden. (pi/pz)

