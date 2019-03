In Fahrwangen ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen, wie Tele M1 berichtet. Ein Velofahrer war talabwärts von Bettwil unterwegs, als ein Traktor von einer Seitenstrasse her kommend mit dem Velo kollidierte. Der Radfahrer liegt nun schwer verletzt im Spital.

Aktuelle Polizeibilder: