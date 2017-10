Unbekannte wüteten an der Tiliastrasse in Staufen: In der Zeit von Mittwoch bis Samstag schlugen sie auf einem Abstellplatz bei über einem Dutzend Occasionsautos die Scheiben ein.

Ausserdem wurden bei mehreren Büro- und Wohncontainern Fenster eingeschlagen und im Innern teilweise Mobiliar zerstört. Ein Wohnanhänger wurde von den Vandalen total verwüstet sowie Polster einer Sitzgruppe aufgeschlitzt, Tische und weiteres Mobiliar zerschlagen.

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, beläuft sich der Sachschaden nach ersten Schätzungen auf insgesamt 50'000 Franken. Die Geschädigten erstatteten Anzeige, die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zur Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich mit der Kantonspolizei, Stützpunkt Lenzburg (Telefon 062 886 01 17) in Verbindung zu setzen.