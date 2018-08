Zum Unfall kam es am Mittwoch, kurz vor 7.30 Uhr. Der Lenker war in einem Skoda auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich unterwegs. Er fuhr auf dem verlängerten Ausfahrtsstreifen bei Lenzburg, neben ihm fuhr der Lastwagen auf dem Normalstreifen. "Dieser dürfte einen Schwenker nach rechts gemacht haben", schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung.

Der Autofahrer habe daraufhin, um eine Kollision mit dem Lastwagen zu verhindern, auswich und in dei Randleitplanke prallte.

Verletzt wurde niemand. Am Skoda entstand gemäss Kantonspolizei ein Sachschaden von zirka 3000 Franken. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon: 062 886 88 88) sucht Zeugen.

Die Polizeibilder vom August: