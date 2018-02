Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Hirschthal AG hat sich der 86-jährige Bewohner am Mittwochabend durch Einatmung von Rauchgasen Verletzungen zugezogen. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.

Die Kantonale Notrufzentrale wurde um 17.00 Uhr über eine Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in Hirschthal informiert. Eine Ambulanzbesatzung brachte den verletzten Bewohner ins Spital.

Der Brand konnte von der Regiowehr Suhrenthal rasch gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei dürfte dieser im ersten Obergeschoss ausgebrochen sein.

Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache wurden eingeleitet. Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag bekanntgab.

