Am Sonntagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Unterkulm ein Brand ausgebrochen. Der Ursprung befand sich in einer Wohnung. Es wurde niemand verletzt. Mehrere Feuerwehren rückten aus und brachten den Brand unter Kontrolle. Die Ursache ist noch unklar. Die Brandermittlung hat ihre Arbeit vor Ort aufgenommen. (AZ/Tele M1)

Aktuelle Polizeibilder: