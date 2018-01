Am Donnerstagabend ging es hoch zu und her vor dem Schulhaus «Pfrundmatt» in Reinach im aargauischen Wynental: Über 20 Personen gingen aufeinander los. Kurz nach 22.15 Uhr wurde die Kantonspolizei über die Massenschlägerei alarmiert. Mehrere Ambulanzen sowie Patroullien der Kantons- und Regionalpolizei rückten aus.

Die Polizisten kesselten einige in der Turnhalle ein. 23 junge Männer wurden vorläufig verhaftet. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Personen verletzt, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilt. Zum Teil wiesen sie Schnittwunden auf.

Unter den Verhafteten befinden sich vier Eritreer im Alter von 17 bis 23 Jahren sowie 19 junge Männer im Alter von 15 bis 26 Jahren. Diese sind Staatsbürger der Schweiz, Deutschland, Kosovo, Mazedonien, Türkei und Italien. Die vier afrikanischen Männer waren der Polizei aus vorherigen Vorfällen bereits bekannt. "Es sind diverse Messer eingesetzt oder mitgeführt worden", sagt Kapo-Medienchef Roland Pfister dem Regionalsender Tele M1. "Wir haben solche sichergestellt."