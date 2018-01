Am Donnerstag, kurz nach 22.15 Uhr, ging bei der Kantonspolizei die Meldung über eine Massenschlägerei in Reinach ein. Eine grössere Personengruppe beim Schulhaus «Pfrundmatt» war in die Auseinandersetzung verwickelt. Mehrere Ambulanzen sowie Patroullien der Kantons- und Regionalpolizei rückten aus.

Nach ersten Erkenntnissen der Kapo wurden drei Personen verletzt. Zum Teil wiesen sie Schnittwunden auf. Die Beamten nahmen 23 junge Männer vorläufig fest. Unter ihnen befinden sich vier Eritreer im Alter von 17 bis 23 Jahren sowie 19 junge Männer im Alter von 15 bis 26 Jahren. Sie sind Staatsbürger der Schweiz, Deutschland, Kosovo, Mazedonien, Türkei und Italien. Die vier afrikanischen Männer waren der Polizei aus vorherigen Vorfällen bereits bekannt. Die Polizei stellte auch Messer sicher.

Strafuntersuchung eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm und die Jugendanwaltschaft eröffneten noch am Abend eine Strafuntersuchung.

Für einen Teil der Festgenommenen hat die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm beim Zwangsmassnahmengericht Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. (AZ)