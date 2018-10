Dramatische Momente heute früh an der Hauptstrasse in Kleindöttingen: In Wohnstudios neben der «Grill Bar Aarhof» wurden mehrere Bewohner von einem Brand im Schlaf überrascht. In der Liegenschaft breitete sich dicker Rauch aus. Alle Bewohner konnten sich allerdings selbst retten. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, waren keine Personen mehr in der Liegenschaft.

Ein Bewohner schlug selbst Alarm. Dieser ging bei der Feuerwehr um 5.03 Uhr ein. Wenig später waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort. «Das Feuer schlug bereits aus den Fenstern hinaus, als unsere ersten Einsatzkräfte eintrafen», sagt René Achermann, der Kommandant der Feuerwehr Böttstein-Leuggern, der AZ. Laut Kantonspolizei waren keine Personen mehr in der Liegenschaft, als die Rettungskräfte eintrafen.

Sofort forderte die Feuerwehr Verstärkung an: Die Stützpunktfeuerwehr Bad Zurzach-Rietheim rückte mit der Autodrehleiter an. Ebenso die Feuerwehr Döttingen-Klingnau-Koblenz mit ihrer Atemschutztruppe.