Im Jahr 1950 erlebte das Winzerfest in Döttingen seine Premiere. Nicht in allen Jahren konnte der Wein entkorkt werden. So musste bereits 1953 auf die Austragung des Volksfestes verzichtet werden, weil der starke Frost nur 10 Prozent der normalen Ernte erlaubte. In diesem Jahr rechnen die Aargauer Winzer mit Ausfällen von bis zu 40 Prozent. Doch das trübt die Feierlaune im Zurzibiet nicht, zumal ein qualitativ guter Jahrgang erwartet wird. An diesem Wochenende geht in Döttingen programmgemäss das 66. Winzerfest über die Bühne – es ist die grösste Weinparade der Deutschschweiz.