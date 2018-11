Der Unfall ereignete sich um 5.15 Uhr. Von Bad Zurzach kommend fuhren drei Autos Richtung Tegerfelden: Ein weisser VW Golf, ein roter Mazda mit deutschen Kontrollschildern, zuforderst ein silberfarbener VW Passat.

Weil dieser in den Augen des 23-jährigen Golf-Fahrers zu langsam fuhr, überholte er kurzerhand beide vorausfahrenden Autos. Jetzt war also der Madzda zuhinterst. Dies bewog den 34-jährigen Fahrer, wiederum ein Überholmanöver zu wagen und sich an die Spitze zu setzten.

Der Golffahrer sah sich nun veranlasst, den Mazda nochmals zu überholen. Bei diesem Manöver verlor er allerdings die Kontrolle und prallte im Kreisverkehr eingangs Tegerfelden gegen die dortige Mauer.

Verletzt wurde niemand. Am VW Golf entstand Totalschaden. Die Person am Steuer des silberfarbenen VW Passat muss die Überholmanöver und schliesslich den Unfall von hinten beobachtet haben. Dieser war jedoch ohne anzuhalten weitergefahren. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) bittet den Zeugen, sich zu melden. (kob/az)

