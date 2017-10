Kurz vor und nach Ablauf der fünfjährigen Frist hatten sich diverse Personen gemeldet, die einen Anspruch auf die gesamten oder einen Teil der 2,6 Kilogramm Goldbarren stellten. Umfangreiche Ermittlungen hätten jedoch ergeben, dass das Gold niemandem zugeordnet werden könne, teilt die Regionalpolizei Zurzibiet mit. Sie führt das Fundbüro für die Gemeinde Klingnau, die für die Aufbewahrung des Goldes zuständig ist.

Damit konnte der rechtmässige Eigentümer der Barren, die aktuell einen Wert von rund 106'000 Franken haben, nicht eruiert werden. Das Fundbüro wird die Goldbarren am Freitag offiziell dem Gemeinderat übergeben. Gemäss Zivilgesetzbuch geht eine Fundsache an den Finder - wenn sich innerhalb einer Frist von fünf Jahren der rechtmässige Eigentümer nicht meldet.

Finderlohn versprochen

Der Bauamtsleiter und ein Lehrling hatten die Goldbarren am 28. Juni 2012 während der Arbeit in einem Plastiksack gefunden. Dieser lag im hohen Gras hinter einem Strauch. Die Goldbarren waren in weisses Seidenpapier eingewickelt und mit Klebeband umwickelt. Der Fundort befindet sich an einem Fussweg zwischen Bahnlinie und Kantonsstrasse, die Grenze zu Deutschland ist nur 4,5 Kilometer entfernt.

Dass die Goldbarren an die Gemeinde gehen, begründet die Regionalpolizei mit denselben Argumenten wie diese zuvor. Weil die beiden Gemeindemitarbeiter zum Zeitpunkt des Fundes in einem öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnis standen, würden die Goldbarren gemäss Obligationenrecht an ihren Arbeitgeber gehen, schreibt die Regionalpolizei Zurzibiet. Gemäss Gemeinderat sollen die Finder zehn Prozent Finderlohn erhalten, das wären 5000 Franken pro Person.