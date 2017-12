Der 19-jährige Junglenker konnte nach seiner Raserfahrt von einer Patrouille der Regionalpolizei Zurzibiet angehalten werden, teilt die Kapo Aargau mit. Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung habe man den Führerausweis auf Probe und das Auto des Mannes beschlagnahmt.

Unterwegs war er in Döttingen in Richtung Klingnau. Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung (netto 60 km/h) eröffnete diese eine Untersuchung und ordnete die Beschlagnahmung des Fahrzeuges an. Eine solche Geschwindigkeitsüberschreitung gilt als Raserdelikt. Der junge Mann muss mit einen Führerausweis von mindestens einem Jahr rechnen. (az)