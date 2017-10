Jahrelang befanden sich die Klingnauer Goldbarren im Dunkeln eines Banktresors, am Freitag nun lagen sie in einem bordeauxroten, gepolsterten Körbchen im Gemeinderatszimmer der altehrwürdigen Propstei. René Lippuner, Chef der Regionalpolizei und des Fundbüros, übergab sie in einem kurzen offiziellen Akt Gemeindeammann Oliver Brun. Die beiden sowie Gemeindeschreiber Rolf Walker unterschrieben die entsprechenden Dokumente. «Die Fundsache geht damit in das Eigentum der Gemeinde über», hielt Lippuner fest. Die zehn Goldbarren mit einem Gesamtgewicht von 2,6 Kilogramm sind aktuell rund 105'000 Franken wert.

"Eine Neverending-Story hat damit ihren Abschluss gefunden", sagte Lippuner in Anspielung auf all die Spekulationen zur Herkunft des Fundes und der Geschichten, mit der doch einige Personen hatten beweisen wollen, dass er ihnen gehört. Bis heute ist allerdings mysteriös geblieben, woher das Gold stammt und wer es am Fundort ablegte.

Kurz vor und nach Ablauf der fünfjährigen Meldefrist hatten sich drei Frauen und ein Mann aus der Schweiz beim Fundbüro ihre Ansprüche auf alle oder einen Teil der Goldbarren angemeldet. "Nach den umfangreichen Überprüfungen konnten die Goldbarren aber keiner dieser Personen zugeordnet werden", sagte Lippuner. Die Abklärungen liessen keinen Zweifel offen.