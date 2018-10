Am Montagnachmittag fuhren zwei Schüler mit ihren Fahrrädern von Leibstadt in Richtung Schwaderloch. Bei einer Linkskurve auf einer abfallenden Strecke kam einer beiden von der Strasse ab und prallte in eine Hausmauer. Er stürzte und verletzte sich dabei.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurde der Schüler von einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht. Der Verletzungsgrad ist noch unbekannt, dürfte aber nach bisherigen Erkenntnissen nicht schwerwiegend sein.

