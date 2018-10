Am Samstag, kurz vor Mitternacht, stieg eine 31-jährige Schweizerin an der Feldstrasse in ihren PW und fuhr los. Kurz darauf stellte sie fest, dass sie eine Packung Magenbrot auf dem Autodach vergessen hatte.

Sie hielt in der dortigen Steigung an, öffnete die Fahrertüre und wollte dieses behändigen. Dabei rollte der Wagen retour. Beim Versuch das Auto zu stoppen, wurde die Lenkerin von der offenen Fahrertüre erfasst und stürzte zu Boden.

Der führerlose PW kollidierte in der Folge mit drei parkierten Fahrzeugen. Der Sachschaden beträgt rund 50'000 Franken. Die Lenkerin wurde leicht verletzt.

Polizeibilder vom Oktober