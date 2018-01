«No Billag» ist richtungsweisend

Roy Oppenheim denkt bereits einen Schritt weiter. So sei nicht nur ein zweiter Kinofilm möglich, ihm schwebt die Auslagerung des Papa-Moll-Universums auf eine eigene Serie vor. «Ein Serien-Format wäre ideal, um neue Wege zu gehen», so Oppenheim. Wichtig sei dabei, dass die Qualität stimme: «Das Drehbuch ist das Entscheidende.»

Ob in Spielfilmlänge oder als Serie, als Real- oder als Trickfilm – von der Idee bis zur Umsetzung haben Produktionen in der Schweiz erfahrungsgemäss einige Hürden zu überwinden. Die Finanzierung ist der entscheidende Punkt, gerade mit Blick auf die aktuelle Debatte zur «No-Billag»-Initiative. Um ein Projekt stemmen zu können, ist laut Oppenheim stattliches Eigenkapital vonnöten. Er weiss aber auch: «Wenn man in der Schweiz einen Kinofilm oder eine TV-Serie produzieren will, braucht man sowohl Mittel aus der Filmförderung des Bundes als auch finanzielle Unterstützung der SRG.»

Bei einer Annahme der Initiative am 4. März könnte dies schon bald infrage gestellt werden. Dennoch bestünde laut Oppenheim bei einem Ja die Möglichkeit, Filmprojekte über externe Stiftungen finanzieren zu können. Wie berechtigt seine Hoffnungen auf eine Fortsetzung sind, dürfte auch vom Erfolg im Ausland abhängen. Im April startet der Kinofilm in Deutschland und Österreich.