Es sei allen diensthabenden Beamten am Flughafen vorgelegt worden. Öffentlich sei das Bild aber nicht. Man werde alles tun, um die Frau zu finden.

Die Reisende war am Samstagmorgen unkontrolliert in den Sicherheitsbereich von Terminal 2 gelangt. Nach Angaben der Regierung von Oberbayern, die für die Personenkontrollen am Flughafen verantwortlich ist, war die Frau zunächst ordnungsgemäss an einem Bodyscanner kontrolliert worden.