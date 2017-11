Im Oberhaus erhielt Abe 151 von 242 möglichen Stimmen. Abe ist damit auf dem Weg, Japans am längsten regierender Ministerpräsident zu werden.

"Unsere Kammer ernennt Herrn Shinzo Abe zum Ministerpräsidenten", sagte Unterhaussprecher Tadamori Oshima. Abes konservative Regierungskoalition hatte bei den Parlamentswahlen am 22. Oktober die Zweidrittelmehrheit erlangt.

Beobachter führten Abes Wahlsieg auf das Säbelrasseln in Pjöngjang und Abes harte Haltung im Konflikt mit Nordkorea zurück. Insbesondere das Raketenprogramm Nordkoreas hatte in Japan zuletzt grosse Sorge ausgelöst. Binnen eines Monats hatte die Führung in Pjöngjang zwei Raketen zu Testzwecken über Japan hinweggefeuert.