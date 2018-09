Gemäss Küblböcks Vater Günther war Daniel nicht depressiv, aber er habe seit kurzem psychische Probleme gehabt, die man «wohl am Besten mit einer Art Psychose» beschreiben kann: Er könne für sich zu hundert Prozent ausschliessen, dass Daniel einen Suizid geplant habe oder vorhatte, sein Leben zu beenden.

«Entgegen aller Gerüchte ist Daniel alleine und ohne Begleitung an Bord der AIDAluna gegangen. Er wollte diese Reise alleine unternehmen», heisst es in dem Statement.

Küblböck war am Sonntagmorgen vor der Küste Kanadas vom Deck des Kreuzfahrtschiffes Aidaluna gesprungen. Am Montagmittag wurde die Suche nach ihm eingestellt.

Dies könne er nur in einem Ausnahmezustand getan haben, ohne sich wirklich im Klaren darüber zu sein, was er tut und welche Folgen das haben werde, wird Günther Küblböck zitiert.

Die Familie habe sich durch Daniels plötzliche Wesensveränderung, die sich in den letzten Wochen in vielen Facetten gezeigt hat, grosse Sorgen gemacht. «Ich habe alles daran gesetzt, diese Reise zu verhindern», so Günther Küblböck.

Durch die schwierige Gesetzeslage in Deutschland sei es jedoch, nach Auskunft der AIDA Gesellschaft, nicht möglich gewesen, ihm die gebuchte Reise zu verwehren, schreibt der Vater: «Ich hatte daher schon im Vorfeld die Verantwortlichen des Schiffes darum gebeten, ein besonderes Auge auf Daniel zu haben.»