Neben der Kirche Santa Maria del Mar in Barcelona lodert Tag und Nacht eine Fackel. Sie ist auf einem eisernen Bogen angebracht, der aus einer Absenkung hervorragt. Touristen schiessen höchstens beiläufig ein Bild davon und wundern sich über die welken Blumen, welche am Fuss des Bogens liegen. Ein Plastikgesteck lässt erahnen, worum es hier geht: Rote und gelbe Blumen bilden das Banner der Katalanen.

Das Land ist gerade dabei, sich von Spanien loszusagen. Die Fackel neben der Kirche soll Zeichen dafür sein, dass es sich beim Unabhängigkeitswillen nicht um eine temporäre Laune handle. Auf dem Eisenbogen steht in verschiedenen Sprachen: «Den Toten, die bei der Verteidigung der Freiheiten und der Verfassung Kataloniens bei der Belagerung Barcelonas gefallen sind». Und daneben stehen die Jahreszahlen 1713–1714. Die Blumen sind welk, weil sie bereits seit dem 11. September dort liegen. Der Tag, als die Stadt den Angreifern in die Hände fiel, wird jährlich als katalanischer Nationalfeiertag begangen. Die Tradition wird freilich erst gepflegt, seit Ende des 19. Jahrhunderts dank nationalistischen Strömungen im Bürgertum der Bedarf an Gründungsmythen stieg.

Habsburg wird zum Verhängnis

Was ist an jenem 11. September 1714 geschehen? Die Belagerung Barcelonas war der letzte Akt des Spanischen Erbfolgekriegs, der vierzehn Jahre lang tobte. Es handelte sich dabei um einen Machtkampf zwischen den grossen Königshäusern auf dem europäischen Kontinent. Der französische König Louis XIV. kämpfte zusammen mit Bayern gegen den Habsburger Kaiser Leopold I., welcher zeitweise durch England und Holland unterstützt wurde. Es ging um die Frage, wer auf den spanischen Thron nachfolgen durfte, nachdem der Habsburger König Karl II. von Spanien im Jahr 1700 starb. Karl II. soll körperlich und geistig beeinträchtigt gewesen sein, aufgrund der Inzucht unter den Königsfamilien.

Als gesichert gilt, dass er keine Nachkommen hinterliess – und so erhoben sowohl die Bourbonen als auch die Habsburger Anspruch auf den Thron. Beide Königshäuser waren mit der spanischen Krone familiär verbunden. Die Franzosen hatten Philipp von Anjou, die Habsburger Erzherzog Karl für den spanischen Thron vorgesehen.

Die Katalanen schlugen sich auf die Seite der Habsburger. Eine Entscheidung mit fatalen Folgen. Als der Erbfolgekrieg mit dem Frieden von Utrecht 1713 endete, ging Philipp von Anjou als Sieger hervor und wurde nun König Philipp V. von Spanien. Die Katalanen akzeptierten den Bourbonen nicht als König. Die Versammlung der Stände beschloss, Philipps Truppen auch ohne Unterstützung der Habsburger zu bekämpfen. Beweggründe waren die Privilegien, welche die Katalanen in Gefahr sahen. Die Katalanen hatten eigene Gesetze und eine eigene Ständeversammlung mit konsultativem Charakter. Philipp V. hatte noch während des Krieges ein Dekret zur Vereinheitlichung der Regierung und Verwaltung in dem von ihm beherrschten Gebiet Spaniens erlassen. Die «Decretos de Nueva Planta» sollten die regionalen Sonderrechte und Privilegien durch einen absolutistischen Einheitsstaat ersetzen.

Verlust der Selbstverwaltung

Die Katalanen setzten eine Junta ein, rekrutierten Freiwillige, sammelten Geld für Rüstungen und besetzten das Fort von Montjuïc vor den Toren der Stadt. Ende Juli 1713 umzingelten spanische und französische Truppen die Stadt. Eine eigentliche Belagerung konnten sie anfangs nicht organisieren und so konnte die Stadt auf dem Seeweg versorgt werden. Später wurde auch dieser Weg abgeschnitten. Geradezu fanatisch sollen die Bewohner ihre Stadt gegen die Invasoren verteidigt haben. Zum Schluss haben sie den Oberbefehl symbolisch der Jungfrau Maria übertragen. Die Hilfe von oben blieb aus. Am 11. September begann der Sturm auf Barcelona. Am 13. September kapitulierten die Aufständischen.

Ihre Anführer wurden hingerichtet. Einige wurden neben der Kirche Santa Maria del Mar bestattet, wo heute die Flamme der Märtyrer brennt. Philipp V. liess die Universitäten schliessen und die katalanische Sprache in der Öffentlichkeit verbieten. Die lokalen Institutionen wurden aufgelöst. Es sind diese Folgen, welche die Niederlage von 1714 so attraktiv machen für die Unabhängigkeitsbewegung. Denn auch heute geht es um Selbstverwaltung und Sprachpolitik, auch wenn die heutige Situation im spanischen Staat mit der Lage Kataloniens im absolutistischen Reich der Bourbonen nicht vergleichbar ist.