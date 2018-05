Frau Calmy-Rey, die USA ziehen sich aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran zurück. Hat Sie dieser Entscheid von Präsident Donald Trump überrascht?

Micheline Calmy-Rey: Nein, der Rückzug aus dem Vertrag war eines von Donald Trumps Wahlkampfversprechen. Für ihn sind die Aktivitäten der Iraner an mehreren Kriegsschauplätzen, aber auch die Entwicklung ballistischer Raketen Grund genug, das Atom-Abkommen aufzulösen. Er ist der Meinung, dass man die Ambitionen der Iraner nur mit harter Hand stoppen kann. Jetzt wollen die USA das iranische Regime mit neuen Sanktionen in die Knie zwingen.

Trump hat doch recht, wenn er sagt, die Iraner seien nicht an Frieden interessiert: Das Land unterstützt in mehreren Konflikten bewaffnete Gruppen und trägt so zur Destabilisierung des Nahen Ostens dabei.

Tatsache ist: Der Iran setzt das Nuklearabkommen buchstabengetreu um. Die Entwicklung ballistischer Raketen ist nicht Teil des Vertrags und auch nicht verboten.

Sie selber sind vor ziemlich genau zehn Jahren als Schweizer Aussenministerin in den Iran gereist. Was war Ihr Eindruck?

Die Schweiz fungierte damals als Mediatorin für die Atom-Gespräche zwischen dem Iran und dem Westen. Die Iraner zeigten sich offen für Diskussionen: Die wirtschaftliche Entwicklung hatte für das Regime Priorität gegenüber dem Atomprogramm.

Die Europäer wollen unbedingt am Abkommen festhalten, auch wenn die USA jetzt austreten. Ist das realistisch oder Wunschdenken?

Das ist vor allem Verhandlungssache. Es ist noch nicht klar, wie die USA ihren Austritt genau umsetzen werden. Es gibt härtere und weichere Varianten: Die amerikanischen Sanktionen betreffen nicht nur US-Firmen, sondern auch europäische Unternehmen. Washington kann Unternehmen weltweit untersagen, Geschäftstransaktionen mit iranischen Firmen in Dollars abzuwickeln. Im Fall einer weichen Umsetzung könnten die USA europäische Unternehmen teilweise von diesen Sanktionen ausnehmen. Diese könnten dann weiter im Iran investieren. Die Europäer müssten diese Ausnahmen aber zuerst mit den Amerikanern aushandeln.

Besteht denn überhaupt eine Chance, die Iraner nach Donald Trumps Provokation von einem Verbleib im Abkommen zu überzeugen?

Die Regierung in Teheran scheint zumindest für Erste aus ökonomischen Gründen am Abkommen festhalten zu wollen. Was leider auch stimmt: Die Iraner konnten bisher nur sehr beschränkt vom Abkommen profitieren. Die Einnahmen aus dem Ausland haben sich nicht wie erwartet entwickelt. Viele westliche Firmen hielten sich aufgrund der unsicheren Situation mit Investitionen zurück. Die Wiedereinführung der amerikanischen Sanktionen wird die wirtschaftlichen Schwierigkeiten verstärken.