Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will bis zum Ende der Legislaturperiode im Amt bleiben, dann aber das Kanzleramt abgeben. In der Sitzung des CDU-Bundesvorstands sagte Merkel, dies sei ihre letzte Amtszeit. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Teilnehmerkreisen. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Merkel auf dem Parteitag der CDU in Hamburg nicht mehr für den Parteivorsitz kandidieren will.

Die Kanzlerin hatte bislang stets betont, Parteivorsitz und Kanzleramt müssten in einer Hand liegen. "Die Kanzlerin hat gesagt, sie stehe für die gesamte Legislaturperiode zur Verfügung", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag zur politischen Zukunft Merkels. "Das hat sie seitdem mehrfach öffentlich wiederholt - und das ist alles, was ich Ihnen dazu sagen kann."