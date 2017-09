Der Linksaussenpolitiker Jean-Luc Mélenchon, der zu der Demonstration aufgerufen hatte, sprach von einem Erfolg. Die Menschen zogen vom Bastille-Platz durch den Osten der Hauptstadt.

Am Donnerstag hatten bereits in ganz Frankreich mindestens 132'000 Menschen gegen die Lockerung des Arbeitsrechts protestiert. Für diesen Montag haben die Gewerkschaften CGT und Force Ouvrière (FO) Lastwagenfahrer zu Aktionen aufgerufen. Die Regierung signalisierte bereits, dass sie nicht nachgeben will.

Die Reform umfasst drei Dutzend Einzelmassnahmen. So können Weltkonzerne Kündigungen aussprechen, wenn sie Schwierigkeiten in Frankreich - und nicht in der gesamten Gruppe - haben.