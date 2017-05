Ungereimtheiten in den IS-Angaben liessen Zweifel aufkommen, ob die sunnitischen Fanatiker vom so genannten Islamischen Staat wirklich verantwortlich sind. Einige IS-Bekenntnisse haben sich in der Vergangenheit als falsch erwiesen. Anhänger der Terrormiliz feierten den Anschlag in sozialen Netzwerken. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf die Frage, ob der mutmassliche Attentäter alleine handelte oder Unterstützer hatte.

Es handelte sich um das schwerste Attentat in Grossbritannien seit zwölf Jahren, bei dem auch mehrere Kinder getötet wurden. Die Polizei durchsuchte mehrere Häuser in der nordenglischen Stadt. Ein 23-Jähriger wurde festgenommen, bei dem es sich Medienberichten zufolge wohl um den Bruder des Hauptverdächtigen handelt. In London wurden erhöhte Sicherheitsvorkehrungen angeordnet. Premierministerin Theresa May sprach von einem "feigen Terroranschlag".