Beim Gedenken an den Warschauer-Pakt-Einmarsch in die Tschechoslowakei vor 50 Jahren ist der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis lautstark ausgepfiffen worden. Demonstranten übertönten am Dienstag die Rede von Babis mit Pfiffen und «Schande"-Rufen in Prag.