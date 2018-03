In der Gunst der italienischen Wahlberechtigten in der Schweiz liegen die Sozialdemokraten (PD) von Matteo Renzi noch vorn. Die Wahlsieger in Italien, Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung, liegen in der Schweiz auf Rang zwei und drei.

Gemäss Teilergebnis des italienischen Innenministeriums vom Mittag erhielt Renzis Partei in der Schweiz fast 32,7 Prozent, während sie Zuhause eine schwere Niederlage einstecken mussten. An zweiter Stelle in der Schweiz folgt die rechtsextreme Lega mit einem Stimmenanteil von 30,3 Prozent.

Die in Italien siegreiche Fünf-Sterne-Bewegung kommt auf den dritten Platz und erhält den Zuspruch von 25,7 Prozent der Italienerinnen und Italiener, die in der Schweiz gewählt hatten.