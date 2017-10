Als Touristen getarnte Diebe sollen in das Kloster des Wallfahrtsortes Montecastella in Tignale, auf der lombardischen Seite des Gardasees eingedrungen sein und die Reliquien unweit des Altars gestohlen haben. Ein Wachmann alarmierte erst am darauffolgenden Tag die Polizei.

Der für den Wallfahrtsort zuständige Pfarrer, Giuseppe Mattanza, rief die Diebe auf, die Reliquien anonym zurückzugehen. "Die Reliquien sind katalogisiert und werden nie auf den Markt gelangen können", sagte der Pfarrer. Die Diebe kannten den Wallfahrtsort offenbar gut, berichtete Mattanza. Die Polizei ermittelt.