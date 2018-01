Was ist jetzt die grössere Sensation? Dass es der Wissenschaft gelungen ist, eine mehr als 200 Jahre alte mumifizierte Leiche zu identifizieren oder dass man unter den Nachfahren der Identifizierten den derzeitigen britischen Aussenminister Boris Johnson findet?

Vielleicht entfacht Brexit-Befürworter Johnson schon mehr Aufmerksamkeit. Wenn man seine Familie genauer unter die Lupe nimmt, überrascht eigentlich weniger, dass da auch Vorfahren vom Kontinent vorhanden sind. Denn die Ahnen verteilen sich geografisch ziemlich weitläufig. Sein Urgrossvater war nämlich Ali Kemal Bey, streitbarer Journalist und letzter Innenminister des Osmanischen Reiches. Nach seinem Rücktritt als Minister war er wieder journalistisch tätig und schrieb recht aggressiv gegen die türkische Nationalbewegung und Kemal Atatürk, der damals gegen die Griechen Krieg führte. Weil er mit den Engländern sympathisierte, wollte ihn General Nureddin Pascha, ein Anhänger Aratürks, vor ein Militärgericht stellen. Schliesslich aber wurde er 1922 in Izmit als Verräter vom Mob gelyncht.

Hg mumifiziert zuverlässig

So turbulent waren die Umstände nicht, unter denen die Urahnin in Basel ums Leben kam. Aber doch bemerkenswert. Offenbar starb die Dame an einer Quecksilbervergiftung. Man vermutet, dass sie das Quecksilber einatmete, als sie wegen Syphilis therapiert wurde. Die schlimme Krankheit wird in der Regel durch Sexualkontakt übertragen. Aber Tröpfcheninfektion ist, wenn auch selten, durchaus möglich. Und sie war ja immerhin eine Pfarrersgattin, also musste ihr das bei der Pflege von Syphilis-Kranken passiert sein. Und das Desinfektionsmittel Quecksilber (Hg) tötete zuverlässig auch die Mikroorganismen, die den Körper zerlegen wollten.